Močno sneženje ponekod ovira promet

Ljubljana, 20. decembra - Ponekod na zahodu in jugu Slovenije ter na višje ležečih predelih močno sneži, zato je na nekaterih cestah oviran promet. Na cestah so posipne in plužne skupine, na prometnoinformacijskem centru pa voznike opozarjajo, naj se na pot odpravijo samo s primerno zimsko opremo in prej kot običajno.