Generalna skupščina ZN želi od ICJ mnenje glede humanitarnih obveznosti Izraela

New York, 20. decembra - Generalna skupščina ZN je v četrtek s 137 glasovi proti 12 in 22 vzdržanimi potrdila resolucijo, ki naroča svetovalno mnenje Meddržavnega sodišča v Haagu (ICJ) o izraelskih obveznostih do zagotavljanja humanitarne pomoči Palestincem in neoviranega delovanja Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA).