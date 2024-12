Vlada: Potreben nov aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva

Ljubljana, 19. decembra - Vlada se je danes na dopisni seji seznanila s predlogom aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter predlogom aneksa k posebnemu tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. Aneksa sta potrebna zaradi neskladnosti in bosta dopolnila novembra objavljena aneksa, so sporočili po seji vlade.