Delo o obsodbi Dominiqua Pelicota (20. 12.)

Ljubljana, 19. decembra - Anja Intihar v komentarju Mala zmaga za "navadno" žensko, ogromna za družbo piše o obsodbi Dominiqua Pelicota, ki je svojo soprogo Gisele omamljeno ponujal drugim, da so jo posiljevali. Avtorica meni, da je mala zmaga že to, da so mediji ob koncu sojenja brez olepševanja in strahu lahko nekoga poimenovali posiljevalec, ne zgolj osumljenec.