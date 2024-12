EU za ohranitev tesnih čezatlantskih vezi tudi pod Trumpom

Bruselj, 19. decembra - Evropska unija želi ohraniti tesne čezatlantske odnose z ZDA, je dejala predsednica Evropske komisije po današnjem zasedanju voditeljev članic EU v Bruslju, na katerem so govorili tudi o odnosih z ZDA po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo. EU vidi skupen interes z ZDA, ki so eden njenih najtesnejših partnerjev, so poudarili voditelji.