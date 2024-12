Varnostni svet ZN razpravljal o koristih in nevarnostih umetne inteligence

New York, 19. decembra - Države članice Varnostnega sveta ZN so na pobudo ZDA danes na visoki ravni razpravljale o vplivu umetne inteligence na mednarodni mir in varnost, pri čemer so se vrstili pozivi k odgovornemu ravnanju s tehnologijo, ki lahko človeštvu prinese veliko dobrega ali slabega. Slovenska predstavnica je opozorila na pomen sodelovanja vseh.