Z novim letom podražitev potnih listov in osebnih izkaznic

Ljubljana, 26. decembra - Z novim letom se bodo podražile cene obrazcev potnih listin in osebnih izkaznic. Trenutna cena potnega lista znaša 34,57 evra. Po novem bo za potni list, diplomatski potni list in službeni potni list treba odšteti 36,56 evra. Nova cena obrazca osebne izkaznice za državljane do 12. leta starosti bo 20,05 evra, za starejše od 12 let pa 20,95 evra.