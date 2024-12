Newyorške borze končale neenotno

New York, 19. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Delnice na Wall Streetu so se tekom dneva le malo spremenile, saj so se donosi državnih obveznic po odločitvi Federal Reserve, ki je spodbudila globoko prodajo na prejšnji seji, še povečali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.