Pogajanja o prekinitvi ognja v Gazi naj bi bila v zaključni fazi

Kairo, 19. decembra - Pogajanja o prekinitvi ognja v Gazi so v zaključni fazi, so danes sporočili varnostni viri v Egiptu, ki v pogajanjih posreduje skupaj s Katarjem in ZDA. Po njihovih navedbah bi vpletene strani dogovor lahko dosegle v desetih dneh, saj so pri odprtih vprašanjih dosegle napredek. Izrael medtem nadaljuje smrtonosne napade na palestinsko enklavo.