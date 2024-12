Nadškof Zore izpostavil pomen ohranjanja pravic in pravičnosti

Ljubljana, 19. decembra - Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je na nocojšnji maši za domovino pred dnevom samostojnosti in enotnosti v ljubljanski stolni cerkvi sv. Nikolaja izpostavil pomen ohranjanja pravic in pravičnosti. Izrazil je tudi spoštovanje za preudarnost ljudi ob slovenski osamosvojitvi, so sporočili iz Slovenske škofovske konference.