V Moderni galeriji v letu 2025 razstava Walida Raada, v MSUM+ nova postavitev zbirke Arteast 2000+

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 27. decembra - V Moderni galeriji za leto 2025 kot največji razstavni projekt napovedujejo samostojno razstavo v Libanonu rojenega in v New Yorku delujočega umetnika Walida Raada. V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (MSUM+) pa napovedujejo več samostojnih razstav mednarodno uveljavljenih umetnikov ter novo postavitev zbirke Arteast 2000+ in nacionalnih zbirk.