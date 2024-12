V Svobodi ostro obsodili podobe njihovih poslank v nacističnih uniformah

Ljubljana, 19. decembra - Ob robu seje DZ, ki obravnava tudi predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki bi prepovedala uporabo nacističnih in fašističnih simbolov, so poslanci Svobode obsodili podobo treh njihovih poslank v nacističnih uniformah. To je danes na naslovnici objavil tednik Demokracija. V Svobodi ob tem napovedujejo uporabo vseh pravnih sredstev.