Evropske borze s padci; cenejša evro in nafta

London/Frankfurt/Pariz, 19. decembra - Indeksi na evropskih borzah so današnje trgovanje končali v minusu in tako sledili sredinim padcem na Wall Streetu, kjer so sicer indeksi danes obarvani zeleno. Vlagatelji analizirajo predvsem namige centralnih bank o nadaljnjih nižanjih obrestnih mer. Evro se je pocenil, padle so tudi cene nafte.