Ime leta 2024 po izboru Vala 202 zdravnik Andrija Halužan

Ljubljana, 19. decembra - Zdravnik splošne medicine v Vuzenici Andrija Halužan, ki v svoji ordinaciji paciente sprejema že 53 let, je postal Ime leta po izboru Vala 202. Pri 81 letih ostaja predan svojemu delu in vztraja, ker ni mlajših kolegov, ki bi ga nadomestili, so sporočili z Radiotelevizije Slovenija. Ime leta so izbrali dobitniki nazivov Ime meseca na Valu 202.