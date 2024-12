Farmacevti ne bodo več mogli uveljavljati ugovora vesti

Ljubljana, 19. decembra - Poslanci DZ so na izredni seji z 51 glasovi za in enim proti sprejeli predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti. Novela bo med drugim farmacevtskim delavcem v lekarnah onemogočila uveljavljanje ugovora vesti. Novelo so podprli poslanci koalicijskih strank Svoboda, SD in Levica, nasprotovali pa so ji v NSi. V SDS so sejo obstruirali.