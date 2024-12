DZ sprejel interventni zakon, ki podaljšuje nagrajevanje ambulant družinske medicine

Ljubljana, 19. decembra - DZ je z 51 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o dodatnih interventnih ukrepih za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu. Ta med drugim podaljšuje nekatere dodatke za zaposlene na primarni ravni, nagrajuje tudi ambulante družinske medicine, ki opredeljujejo več pacientov. Zakon so podprli v koaliciji in NSi, poslanci SDS so sejo obstruirali.