Ukrajinske sile napadle rafinerijo nafte v ruski regiji Rostov

Moskva/Kijev, 19. decembra - Ukrajinska vojska je ponoči z raketami in droni napadla rafinerijo nafte v ruski regiji Rostov. Po navedbah lokalnega guvernerja Jurija Sljusarja je na območju po napadu izbruhnil požar. Ruske sile so zavzele še dve vasi v regiji Doneck, v obstreljevanju Harkova pa so ubile najmanj tri ljudi.