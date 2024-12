Gasilska brigada Ljubljana in ljubljanska reševalna postaja še tesneje pri odzivanju na intervencije

Ljubljana, 19. decembra - Poveljnik Gasilske brigade Ljubljana Tomaž Kučič in vodja ljubljanske reševalne postaje Martin Čeh sta danes podpisala dogovor o sodelovanju, ki dodatno krepi sodelovanje pri reševanju in nudenju nujne medicinske pomoči. Službi bosta sinhrono ukrepali ob klicih na pomoč, ki zahtevajo posredovanje gasilcev in ekip nujne medicinske pomoči.