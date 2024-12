Zaradi betoniranja nadvoza predvidene nove zapore dela Dunajske ceste v Ljubljani

Ljubljana, 19. decembra - Zaradi betoniranja nadvoza bo v ponedeljek od 21. ure do najpozneje torka do 5. ure ter v sredo od 3. do najpozneje 6. ure za ves promet zaprta Dunajska cesta na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom OF. Za vozila bo urejen obvoz, promet pešcev in kolesarjev pa med zaporo ne bo oviran, so sporočili iz ljubljanske občine.