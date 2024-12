Božički s spustom z vrha pediatrične klinike znova razveselili otroke

Ljubljana, 19. decembra - Člani Jamarske reševalne službe Slovenije in gasilci Gasilske brigade Ljubljana, preoblečeni v Božičke, so se danes po vrveh spustili s strehe ljubljanske pediatrične klinike in skozi okna pozdravljali otroke v bolniških sobah. V torek so tako pozdravili tudi otroke mariborske klinike za pediatrijo. Otroke so letos razveselili tudi terapevtski psi.