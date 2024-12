Znana vizualni in zvočni koncept 69. tekmovanja za pesem Evrovizije

Basel, 21. decembra - V Baslu na severozahodu Švice, kjer je potekalo prvo tekmovanje za pesem Evrozije, so nedavno razkrili vizualni in zvočni koncept 69. tekmovanja, ki bo od 13. do 17. maja 2025. Do 10. januarja je tudi odprta registracija za nakup vstopnic, ki bodo v prodaji od 29. januarja prihodnje leto, dan po žrebu nastopajočih v dveh polfinalnih večerih.