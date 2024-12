Družba Hit po dobičkonosnem letu načrtuje nove naložbe

Nova Gorica, 19. decembra - Družba Hit bo leto končala s 4,1 milijona evrov čistega dobička, kar je približno četrtino nižje od lanskega. Potem ko so v iztekajočem se poslovnem letu realizirali za 10,1 milijona evrov naložb, med drugim so odprli igralnico Drive-in v Šempetru pri Gorici, nameravajo prihodnje leto zanje nameniti 30 milijonov evrov, so danes sporočili iz Hita.