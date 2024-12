DZ soglašal z novelo o plačilnih storitvah

Ljubljana, 19. decembra - DZ je danes s 66 glasovi za in nobenim proti potrdil novelo zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Ta prinaša boljši dostop do plačilnih računov pri bankah in bolj transparentno poslovanje bank v primeru zavrnitve odprtja ali zaprtja plačilnega računa.