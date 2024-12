Svet Fiha razdelil 22,7 milijona evrov invalidskim in humanitarnim organizacijam

Ljubljana, 19. decembra - Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (Fiho) je na podlagi razpisa invalidskim organizacijam za izvajanje posebnih socialnih programov, delovanje in naložbe v letu 2025 namenil sredstva v skupni višini 14.848.364 evrov, humanitarnim organizacijam pa v skupni višini 7.915.320 evrov, so sporočili iz Fiha.