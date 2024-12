Banke v desetih mesecih z 11,6-odstotno rastjo dobička

Ljubljana, 19. decembra - Banke v Sloveniji so v desetih mesecih letos ustvarile 906,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 11,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Rast je posledica tudi še vedno visokih razlik med obrestnimi merami za naložbe in vire, medtem ko je obseg neto oslabitev in rezervacij ostal majhen, ugotavlja Banka Slovenije.