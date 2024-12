Košec novi odgovorni urednik POP TV, Slokar Kos postaja svetovalka

Ljubljana, 19. decembra - Novi odgovorni urednik POP TV bo s 1. januarjem postal Damjan Košec. Na tem mestu bo nadomestil Tjašo Slokar Kos, ki trenutno opravlja tudi funkcijo direktorice informativnega in športnega programa. Slokar Kos pa bo prevzela svetovalno vlogo, so sporočili iz podjetja Pro Plus.