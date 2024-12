Mineva 20 let od smrtonosnega cunamija v Indijskem oceanu

piše Luka Krek

Banda Aceh, 24. decembra - V več državah ob Indijskem oceanu bodo v četrtek s spominskimi slovesnostmi in verskimi obredi obeležili 20 let od smrtonosnega cunamija, ki je 26. decembra 2004 prizadel obalna območja Indonezije, Indije, Šrilanke, Tajske in več drugih držav, skupno pa je terjal skoraj 230.000 življenj.