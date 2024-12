DZ potrdil novelo zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 19. decembra - Poslanci so z 48 glasovi za in 24 proti potrdili novelo zakona o dolgotrajni oskrbi, ki med drugim podaljšuje financiranje dodatnih stroškov in prehodno obdobje za izvajanje pravice do pomoči na domu, uvaja poenostavitve za invalidne osebe in krepi mrežo izvajalcev. Novelo je podprla koalicija, nasprotovali pa so ji v opoziciji.