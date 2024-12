DZ potrdil novelo o sistemu jamstva za vloge

Ljubljana, 19. decembra - DZ je danes s 67 glasovi za in nobenim proti potrdil novelo zakona o sistemu jamstva za vloge. Ta prinaša postopno zvišanje ciljne ravni sklada za jamstvo vlog, ki mora biti dosežena do konca leta 2030, s 0,8 odstotka na 1,5 odstotka vsote vseh zajamčenih vlog v Sloveniji. Zgornja meja kritja vlog v posebnih okoliščinah bo do 500.000 evrov.