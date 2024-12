Selektor Zorman na SP z mešanico izkušenj in mladosti

Ljubljana, 19. decembra - Slovenska moška rokometna reprezentanca bo med 14. januarjem in 2. februarjem prihodnje leto nastopila na svetovnem prvenstvu na Danskem, Hrvaškem in Norveškem. Pred odhodom v Zagreb, kjer jo v skupinskem delu čakajo Kuba, Zelenortski otoki in Islandija, je selektor izbrane vrste Uroš Zorman predstavil končni seznam igralcev za priprave pred SP.