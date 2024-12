Sarajevo znova med mesti z najbolj onesnaženim zrakom na svetu

Sarajevo, 19. decembra - Sarajevo se že več dni zapored sooča s hudo onesnaženostjo zraka, danes pa je po kakovosti zraka na tretjem mestu najbolj onesnaženih mest na svetu. Indeks onesnaženosti zraka v prestolnici Bosne in Hercegovine je dopoldne po podatkih švicarskega podjetja IQAir znašal 252, pred njim pa sta bila le New Delhi v Indiji in Lahore v Pakistanu.