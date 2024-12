ESČP naložilo kazen Sloveniji za neupravičeno prepoved stikov otrok z materjo

Strasbourg/Ljubljana, 19. decembra - V odmevnem slovenskem primeru skrbništva in urejanja stikov s tremi otroki je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) odločilo, da je bila prepoved stikov matere z otroki neupravičena ter da so bile tako materi kot otrokom kršene pravice. Slovenija jim mora zato izplačati skupaj 36.500 evrov, so danes sporočili z ESČP.