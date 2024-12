Poslanci potrdili novelo zakona o nadzoru državne meje

Ljubljana, 19. decembra - Poslanci so z 49 glasovi za in 18 glasovi proti na redni seji DZ potrdili novelo zakona o nadzoru državne meje po skrajšanem postopku. Za so bili v koalicijskih Svobodi, SD in Levici, proti v opozicijski SDS, vzdržali pa so se v NSi. Cilj novele je med drugim uskladiti določbe zakona po vstopu Hrvaške v schengensko območje.