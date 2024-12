Pesnik in pobudnik Vilenice Aleksander Peršolja dopolnil 80 let

Goriška Brda, 20. decembra - Primorski pesnik Aleksander Peršolja danes praznuje 80 let. Kritika je njegove pesmi ocenila kot izpovedno bogate, zanje je značilen nekonvencionalen izraz in bogastvo metaforike. Dejaven je bil tudi pri organizaciji kulturnih dogodkov na Krasu. Vrsto let je deloval v okviru Kosovelovega doma v Sežani, bil je eden od pobudnikov festivala Vilenica.