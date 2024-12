Sodišče v Franciji z več deset obsodbami zaradi množičnih posilstev Gisele Pelicot

Avignon, 19. decembra - Sodišče v francoskem Avignonu je danes Dominiqua Pelicota spoznalo za krivega posilstev soproge Gisele Pelicot in ga obsodilo na 20 let zapora. Krivdo je sodišče ugotovilo tudi pri ostalih 50 obtoženih, ki so na povabilo Pelicota njegovo zdaj že nekdanjo ženo, omamljeno posiljevali na njunem domu. Izreklo jim je zaporne kazni od treh do 15 let.