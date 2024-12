Švicarski talent ob Pogačarju do leta 2030

Dubaj, 19. decembra - Švicarski kolesarski talent Jan Christen je podaljšal pogodbo z ekipo UAE Team Emirates, za katero tekmuje tudi najboljši kolesar minule sezone Tadej Pogačar. Christen je zvestobo moštvu obljubil do leta 2030 ter se s tem pridružil Slovencu in Špancu Pablu Torresu, katerih usluge so si Arabci zagotovili za naslednjih šest sezon.