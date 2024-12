Umrl nekdanji olimpijski prvak in svetovni rekorder v metu kopja

Frankfurt, 19. decembra - Nemški šport žaluje za Klausom Wolfermannom, nekdanjim olimpijskim prvakom in svetovnim rekorderjem v metu kopja, ki je v sredo umrl v starosti 78 let. Wolfermann je zaslovel z olimpijskim zlatom leta 1972 v Münchnu, ko je za dva centimetra premagal takratnega favorita in branilca naslova Sovjeta Janisa Lusisa, poroča dpa.