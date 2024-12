V občini Črnomelj sklenili Leto domovine

Črnomelj, 19. decembra - V občini Črnomelj so v sredo zvečer s sklepno prireditvijo zaključili Leto domovine, ki so ga razglasili v letošnjem letu ob 80. obletnici zasedanja SNOS v Črnomlju. V prenovljeni Grajski kleti Črnomaljskega gradu so predstavili zbornik z osmimi razpravami priznanih avtorjev ter 300 še neobjavljenimi fotografijami Črnomlja iz 2. svetovne vojne.