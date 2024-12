Porabski Slovenci pred božičem prejeli tradicionalni knjižni dar

Monošter, 19. decembra - Časopis Porabje iz Monoštra je tudi letos svojim naročnikom, zlasti porabskim Slovencem, ob božiču pripravil tradicionalni knjižni dar, ki vključuje knjigo iz zbirke Med Rabo in Muro, Porabski koledar 2025 in dvojno številko časopisa Porabje. Knjižni dar so pripravili 27. leto zapored, je za STA povedala urednica Porabja Nikoleta Vajda Nagy.