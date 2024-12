Francija Rusijo obtožuje manipuliranja z evropskimi spletnimi vplivneži

Pariz, 19. decembra - Francija je v sredo obtožila Rusijo, da skuša s pomočjo spletnih vplivnežev v Franciji in drugod po Evropi manipulirati javno mnenje in širiti dezinformacije na družbenih omrežjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Moskva po navedbah francoskih oblasti pri tem uporablja raznolike in hitro razvijajoče se taktike.