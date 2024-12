Kočevska občina v prenovo objekta stare mestne knjižnice

Kočevje, 20. decembra - Občina Kočevje načrtuje prenovo objekta na Ljubljanski cesti 6, v katerem so bili nekoč mestna knjižnica in stanovanja ter že dlje časa sameva in propada. Odločitev o tem je v četrtek s potrditvijo investicijskega programa sprejel kočevski občinski svet. V objektu bodo uredili prostore za nov zavod za pomoč in oskrbo na domu ter ljudsko univerzo.