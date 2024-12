Vreme: Oblačnost bo od zahoda naraščala, popoldne na zahodu rahel dež

Ljubljana, 19. decembra - Danes se bo postopno pooblačilo tudi v osrednji in južni Sloveniji, na severu in na vzhodu pa bo do večera še delno jasno. V zahodnih krajih bo popoldne začelo rahlo deževati. Jugozahodni veter se bo čez dan krepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na vzhodu do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo padavine zajele vso Slovenijo. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 1500 metrov, v drugem delu noči pa se bo spuščala. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V petek dopoldne bodo padavine slabele in od severa postopno ponehale. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov, ob močnejših padavinah pa lahko tudi nekoliko nižje. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ki bo proti večeru oslabela. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 2 do 6, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne bodo najmočnejši sunki jugozahodnega vetra na Štajerskem in v Prekmurju lahko presegli hitrost 70 kilometrov na uro.

Obeti: V soboto bo pretežno jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. V nedeljo bo sprva delno jasno, popoldne pa bo oblačnost naraščala. Zvečer se bodo pričele pojavljati rahle padavine.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad Sredozemljem in južno Evropo slabi. Hladna fronta se bliža Alpam in severnemu Sredozemlju in bo v noči na petek prešla tudi naše kraje. Od jugozahoda priteka k nam v višinah postopno nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Čez dan se bo oblačnost širila proti vzhodu, krepil se bo jugozahodni veter. Popoldne ali zvečer bo v krajih zahodno in južno od nas začelo rahlo deževati. V petek bo sprva oblačno s padavinami, zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, ob severnem Jadranu zmerna do močna burja. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Nekoliko hladneje bo.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev postopno naraščala. Najbolj izrazita bo v noči na petek, v petek čez dan pa bo postopno popustila.