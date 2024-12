Jeseniška občina bo v novo leto vstopila brez proračuna

Jesenice, 19. decembra - Jeseniški občinski svetniki so na sredini seji sprejeli predlog občinskega proračuna za leto 2025, vendar šele v prvem branju, zato bo občina leto primorana začeti z začasnim financiranjem. Na prejšnji seji so namreč svetniki predlog proračuna zavrnili z očitki o neustrezni pripravi, premalo nepovratnih sredstvih in prevelikem zadolževanju.