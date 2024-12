Cene nafte po zasedanju Feda navzdol

Singapur, 19. decembra - Cene surova nafte so se v današnjem trgovanju znižale, potem ko je ameriška centralna banka Federal Reserve v sredo tretjič zapored znižala obrestne mere, a ob tem nakazala, da bo prihodnje leto upočasnila tempo njihovega zniževanja. Naftni trg skrbi, da bi to upočasnilo gospodarsko rast in zmanjšalo povpraševanje po nafti, je poročal Reuters.