Celje v konferenčni ligi za izločilne boje, Olimpija za boljše izhodišče

Celje, 19. decembra - Nogometaši Celja in Olimpije bodo drevi igrali v zadnjem krogu ligaškega dela konferenčne lige. Celjani bodo v lovu na izločilne boje doma gostili prvake Walesa The New Saints, medtem ko bo Olimpija za čim boljše izhodišče igrala na Poljskem pri Jagiellonii. Vse tekme zadnjega kroga se bodo začele ob 21. uri.