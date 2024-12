V Varnostnem svetu izrazi zaskrbljenosti zaradi severnokorejskih dobav orožja Rusiji

New York, 19. decembra - Države članice Varnostnega sveta ZN z izjemo Rusije so v sredo izražale zaskrbljenost zaradi dobav orožja iz Severne Koreje Moskvi za napade na Ukrajino. Slovenska predstavnica je dejala, da Severna Koreja sedaj destabilizira kar dve veliki svetovni regiji - Azijo in Evropo.