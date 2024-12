Newyorške borze navzdol

New York, 18. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so danes padle, potem ko je centralna banka Federal Reserve znižala obrestne mere,obenem pa zmanjšala število napovedanih znižanj obrestnih mer za leto 2025, poroča francoska tiskovna agencija AFP.