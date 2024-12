Med novostmi v slovarju pregovorov tudi "Od višine se zvrti" in "Lačen si ful drugačen"

pripravila Manca Ahčin

Ljubljana, 27. decembra - V javnosti pogosto velja prepričanje, da pregovori izginjajo iz rabe, a jih s sodobnimi vplivi oživljamo in ustvarjamo nove, poudarja jezikoslovec Matej Meterc. Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov je letos obogatil s 120 novimi iztočnicami, med katerimi so tudi sodobni izrazi, kot je "Lačen si ful drugačen", ki izvira iz oglasa.