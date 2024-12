Novomeškim rokometašem lokalni pokalni obračun

Ljubljana, 18. decembra - Po današnjih četrtfinalnih moških rokometnih tekmah so znani vsi udeleženci zaključnega turnirja za pokal Slovenije, ki bo predvidoma 4. in 5. aprila prihodnje leto. Najbolj vroče je bilo v Novem mestu, kjer je Krka premagala Trimo iz Trebnjega s 27:24. LL Grosist Slovan, Gorenje Velenje in Celje Pivovarna Laško so visoko zmagali.