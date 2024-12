Boštjančič: Razprava ob interpelaciji politični šov, a številke dovolj zgovorne o uspešnem delu

Ljubljana, 18. decembra - Finančni minister Klemen Boštjančič je po uspešno prestani interpelaciji ocenil, da je bila razprava v DZ predvsem politični šov. Kot je dejal, si niti ni delal utvar, da bo dejansko namenjena pojasnitvi dejstev. "Sem človek številk in verjamem, da so številke dovolj zgovorne, vlada in ministrstvo za finance delata zelo uspešno," je prepričan.